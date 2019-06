Bancos voltam a funcionar normalmente nesta sexta-feira (21), informa Febraban

A prefeitura de Rio Branco iniciou no último dia 13 de junho a campanha de Vacinação Antirrábica Canina e Felina. A campanha encerra no dia 31 de julho e atende animais que se encontram na zona rural da capital acreana.

A meta de vacinação este ano é de atingir 3.250 cães e 323 gatos, chegando ao total de 3.473 animais.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde por meio do Departamento de Controle de Zoonoses (DCZ), até o momento já foram vacinados 2.554 cães e 858 gatos, totalizando 3.412 animais. Donos de animais também recebem orientações dos agentes de saúde.

A raiva é uma zoonose ainda considerada 100% letal causada pelo vírus rábico. A doença se caracteriza por uma encefalite progressiva aguda. Todos os mamíferos podem se infectar com o vírus rábico e podem transmitir a doença através de mordedura, arranhadura ou lambedura através do contato direto com a saliva do animal infectado pelo vírus rábico.