Após reunião com Gladson, Tchê continua líder e diz que vai priorizar “pedidos” de deputados antes dos interesses do PDT

O deputado Luis Tchê (PDT), que havia no início desta semana acenado com a possibilidade de deixar a liderança do governo de Gladson Cameli na Assembleia Legislativa, voltou atrás e confirmou na tarde desta quinta-feira, 20, que continuará na função. A decisão foi tomada após uma reunião com o governador na Casa Civil que durou cerca de uma hora.

No encontro, Tchê teria exposto todos os pontos que segundo ele vinha fragmentando a base na Aleac. “O governador se mostrou atento a demanda e afirmou que tomará as medidas para que atuação Casa Civil e parlamento seja mais coesa. Esperamos que isso seja um divisor de águas em nossa relação”, salientou o parlamentar.

O líder do governo afirmou que para afastar qualquer rumor de fragmentação da base pediu para que o governador tenha reuniões individuais com os deputados. “Tem deputado que espera muito tempo por um encontro sozinho com o governador com o objetivo de levar as demandas dos municípios que representam. O governador acenou positivamente com isso”, frisou.

O parlamentar revelou que o objetivo dessa aproximação com do executivo também será a melhor forma para que os aliados exponham suas insatisfações e de fato de acertem com o governo. “Eu costumo dizer que quero ser uma mãe. Quero primeiro que os meus filhos comam, para depois eu comer. A ideia é essa. Quero que as demandas dos deputados sejam atendidas primeiros. Depois, se sobrar algo, ai posso ser encaixado. O PDT não fez exigências por espaço. Queremos apenas fazer parte do governo como qualquer outro aliado”, frisou.

O pedetista explicou ainda que participará na sexta-feira, 21, de uma reunião entre o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, o Secretário de Articulação, Alysson Bestene e o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior (Progressistas), para “acertar os ponteiros”. A ideia é que Tchê fique por dentro de todas as demandas do governo com o objetivo de abastecer os aliados da casa com informações. “Tenho ciência que isso vai amenizar um pouco. Mas o fato de sermos governo é enfrentar problema todo dia. Um dia a gente resolve dez e vai dormir deixando 5 para para resolver no outro dia. Quando acorda, já tem 25 outras situações. Estamos cientes disso”.