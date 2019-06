Agência de transporte fiscaliza balsas em Rodrigues Alves

O presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, visitou na tarde desta quarta-feira, 19, os cursos da Caravana do Desenvolvimento, em Feijó. As aulas, que tiveram início nesta semana, seguem até o dia 12 de julho no município.

“Busquem ser os melhores em suas atividades. Tenham certeza de que, com certificados de instituições como SESI e SENAI em mãos, vocês serão reconhecidos em qualquer lugar. Portanto, não desistam. Concluam esses cursos”, aconselhou o presidente da FIEAC em conversa com os alunos.