Tragédia em Cruzeiro do Sul: homem mata o próprio irmão durante bebedeira

Na noite desta terça-feira, 18, Antônio José Nogueira assassinou o próprio irmão Antônio Marcos Nogueira a facadas, no bairro Crueirão, em Cruzeiro do Sul. O assassino ficou ferido na briga e foi levado para o Pronto Socorro do Hospital do Juruá pela Polícia Militar. Ele teve ferimentos no tórax e no pescoço.

Depois de receber os cuidados médicos, Antônio foi levado para a Delegacia e permanece preso. Detido, ele afirmou que o irmão se matou e que se feriu tentando evitar o suicídio.

Quando a PM chegou no local do crime encontrou a vítima já caída em uma vala com uma perfuração de arma branca próximo aos rins. Vizinhos informaram que a vítima teria passado o dia bebendo com seu irmão e que no final da tarde os dois se desentenderam e um irmão matou o outro.

O acusado Antônio José N. Dos Santos já tem passagens pelo presídio e atualmente estava usando tornozeleira eletrônica.