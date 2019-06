Prefeitura de Rio Branco também decreto ponto facultativo na sexta

As secretarias municipais de Saúde e Desenvolvimento Social do município de Cruzeiro do Sul acabam de firmar uma parceria com o intuito de atuar conjuntamente no melhoramento das ações e serviços prestados à população local.

A proposta também visa ampliar o atendimento ao público. Quem decidiu instalar a parceria entre as duas pastas foi a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Keiliane Cordeiro, que também tem ajudado na secretaria de Educação. Para ela, a ideia é qualificar e formalizar o atendimento integrado entre as três secretarias. “Juntas elas formam o tripé da seguridade social. Ou seja, as três instituições garantem a oferta gratuita dos serviços básicos à população”, salientou Cordeiro.

Durante as reuniões, as instituições trocaram informações sobre os programas e serviços que prestam aos cruzeirenses, a fim de integralizar as ações. “A Saúde e o Desenvolvimento Social dialogam em suas ações, portanto, esse momento de integração é muito oportuno. Quem ganha é a população que vai receber mais informação e ser atendida por uma rede integrada”, explica a secretária de Saúde, Juliana Pereira.