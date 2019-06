Nunca é Tarde Demais para fazer bem feito

Nunca é tarde para se começar um bom projeto. Ainda mais quando esse projeto procura uma comunicação fácil e bem-humorada. Neste caso, não é Tarde Demais dizer que jovens universitários toparam o desafio e juntos com o produtor Glauco Capper, produziram um programa, estilo talk show, que irá ao ar uma vez por semana pela abc tv, filiada a Rede TV, no canal 21.1, mesmo que seja Tarde da Noite.

Esta semana, num estúdio localizado na bairro Calafate, da produtora Batelão, jovens talentosos se reuniram para gravar o primeiro programa. Foram horas de gravação. Muitas tentativas de tonar real um sonho. No time, nenhum nome conhecido da mídia tradicional. Muitos estão pela primeira vez enfrentando uma redação, um estúdio, uma apresentação.

“Vai, faz outra vez”, repetia incansavelmente Glauco, que produz o programa com recursos próprios. “É preciso esforço e dedicação para o projeto ser concluído com sucesso”, explica.

No primeiro programa, que vai ar nesta quarta-feira, ao som da banda Roxie, convidados conhecidos foram entrevistados por Ciro Neto, o âncora do Tarde da Noite. Primeiro ele conversou Davi Friale, o Mago do Tempo. Depois recebeu o jornalista Roberto Vaz, que falou sobre o programa de auditório Sábado Show, que apresentou de 1997 a 2002 na TV 5.

O que rolou não vamos adiantar, mas convidamos você a descobrir assistindo o primeiro programa. Até porque nunca é Tarde da Noite ficar bem informado.