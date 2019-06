Não dá para ser feliz!

Tenho encontrado dezenas de pessoas passando fome. Realmente necessitadas. Amarguradas, tristes, desempregadas, deprimidas, doentes e infelizes. Não porque querem, mas porque as condições políticas, econômicas e sociais do nosso país e do nosso Estado são deploráveis.

Também conheço nichos, ambientes, espaços, ilhas em que pessoas esbanjam comida, não vivem a amargura da necessidade, tem boa saúde e são felizes. Não porque foram escolhidas e abençoadas por Deus, mas porque fazem parte de uma elite econômica, política, religiosa ou intelectual dominante.

O que falo não é nenhuma novidade. Os índices do IBGE, do Ipea, FGV e outros sobre o Brasil e o Estado indicam essa realidade. Quase 70 mil jovens estão desempregados no Acre. Abaixo da linha de miséria outro tanto. A zona rural, tão próspera no passado, amarga só prejuízos.

O que faz o poder político para mudar essa situação é a pergunta?

Patina na letargia, no ócio, na morosidade, nos próprios interesses, no desperdício, na burocracia, na infinidade de leis que ninguém obedece, na falta de planejamento, na incompetência. Se lambuza na corrupção.

Os que se propuseram a mudar esse quadro em recente passado, foram engodados pelo desejo de enriquecer. Seus discursos caíram no vazio. Até os que criticavam e condenavam os políticos dentro das igrejas se perderam no caminho. Caíram no vazio da existência e se agarraram a prosperidade “divina”. Enquanto isso, a maioria da população padece no desemprego e na fome! Vida de gado numa pastagem muito ruim. Sem água e sombra!

Como diz o poeta:

Sem o seu trabalho/ Um homem não tem honra/ Sem honra, se morre, se mata/ Não dá pra ser feliz!

. O governador Gladson Cameli (Progressista) voltou a ter sérios problemas com a unidade de sua base de sustentação na Assembleia Legislativa.

. A reclamação de seus “aliados” é uma só:

. A promessa de cargos para os deputados que votaram a reforma administrativa não foi cumprida.

. O Diário Oficial e fontes do governo apontam em outra direção.

. O governo nomeou sim várias pessoas cujos nomes foram apresentados ao Gabinete por parlamentares.

. Até o PDT, partido do líder do governo, fez uma reunião na sexta-feira passada para questionar e pressionar o deputado Luís Tchê a posicionar-se contra o governo.

. O deputado Chico Viga (PHS), que pertenceu ao Bupac, reclamou da exoneração de uma pessoa indicada por ele acusada de ser fantasma.

. Chico, bem ao seu estilo, apresentou declaração e livro de pontos da frequência da servidora temporária.

. Outros parlamentares também reclamaram nos corredores da falta de compromisso com a doação de cargos.

. Talvez o governo não tenha entregue mais cargos, mas que deu, deu sim!

. Mudando da água para o vinho…

. Tenho conversado com amigos petistas sóbrios, a opinião é de que a rejeição ao PT no Acre ainda é muito grande.

. Levará um bom tempo para o partido se erguer novamente afinal de contas foram 20 anos de poder.

. A eleição municipal dará uma nova configuração partidária em todo o Acre, uma coxa de retalhos.

. O professor Minoru Kinpara passou do flerte para o namoro, do namoro para o noivado e do noivado para o casamento com o PSDB.

. Como disse a deputada federal Mara Rocha no último encontro tucano com Kinpara:

. “Se sinta agasalhado pelas nossas penas tucanas”.

. Não duvido que o major Rocha consiga convencer o governador Gladson Cameli a apoiar a candidatura de Minoru para a prefeitura ano que vem.

. Gladson e Rocha decidiram caminhar juntos, sem pendências!

. O senador Sérgio Petecão (PSD) tem se manifestado preocupado com o decreto das armas cujo votação se dará no Senado.

. O pai do senador Petecão, o seu Pelado, como era carinhosamente conhecido, morreu vítima de arma de fogo.

. O fato deve tocar profundo no coração do Petecão, que amadureceu cedo para a vida e o trabalho ao lado da mãe, a dona Raimunda, já falecida.

. Uma história triste que abalou toda a cidade de Rio Branco na década de 70.

. Lembro como se fosse hoje, o trágico dia.

. Não há porque criticar o senador Petecão se ele votar contrário à proposta do presidente Bolsonaro.

. É uma questão pessoal a ser respeitada!

. Sobre a pesquisa da TV Gazeta na avaliação do desempenho do governador Gladson Cameli afirmei que ele perdeu 13% do apoio dos que votaram nele, na verde é 17%, já que dos entrevistados que votaram nele 83% votariam novamente.

. Capitou a mensagem, amado mestre?!

. O decreto liberando uso de armas restrito das Forças Armadas foi derrotado no Senado!

. Glória a Deus!

. O decreto agora vai ser avaliado pela Câmara!

. É o que deseja a maioria do povo brasileiro!

. Sob pena de morte, a conversa já é outra!

. Alguém dá notícia da CNBB, que costumava se posicionar sobre questões polêmicas no período da ditadura militar?

. Bom dia, flor do dia!