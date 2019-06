Igreja Católica divulga programação da ‘Festa de Corpus Christi’ em Rio Branco

Ocorre nesta quinta-feira, 20, uma vasta programação pelo dia de Corpus Christi, em Rio Branco. A celebração, organizada pela igreja católica, acontece 60 dias após a Páscoa, na quinta-feira seguinte ao domingo da santíssima trindade.

A igreja católica já elaborou toda a programação alusiva à data. Durante o dia, a comunidade, juntamente com as pastorais, se reúnem para a confecção do “tapete de Corpus Christi”. Às 17 horas, haverá a missa na Catedral Nossa Senhora de Nazaré. Logo após, haverá a procissão pelas ruas do centro da cidade.

Após a procissão, os fiéis seguirão para receber a benção solene com o Santíssimo Sacramento. Em 2018, o evento reuniu cerca de 5 mil pessoas na capital acreana, este ano, a comunidade católica espera superar esse número.

De acordo com a comunidade católica, o evento é o momento em que os fiéis vão às ruas para agradecer a Deus pela Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo.