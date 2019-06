Gladson corre o risco de não aprovar mais nenhum projeto na Aleac; “Eu sou líder, não sou bombeiro”, diz Tchê

O deputado Luis Tchê (PDT), líder do governo na Assembleia Legislativa, disse na manhã desta quarta-feira, 19, em um encontro com a imprensa nos corredores da casa, que o governador Gladson Cameli não conseguiria aprovar nenhum projeto de interesse do executivo.

“Eu conversei com o Gladson hoje de manhã e ele pediu que eu esperasse até amanhã, quando ele chega de viagem de Brasília. Essa questão de insatisfação é complicado. Tem muito deputado reclamando que tem gente sendo demitida ou mudada de lugar sem antes ter uma conversa. Isso cria uma situação difícil, gera um desconforto na base”, disse.

O parlamentar reclamou ainda que não é convidado para participar dos debates internos do governo. “Como é que eu sou líder sendo que a equipe econômica vai debater sobre ICMS dos municípios e eu não sei. O governo tem uma agenda que vai para o interior deixando dinheiro para as prefeituras e eu não sei. Fica difícil, eu sou líder, não sou bombeiro”, pontuou.

Tchê afirmou ainda que em cima dos últimos acontecimentos é impossível se manter uma base coesa e um projeto do executivo ser aprovado. “Hoje fica difícil, a situação está posta e temos que resolver. O que eu tenho colado e acho que o governo tem que repensar, e isso vou conversar com o Gladson , quando foram distribuídos espaços políticos no governo para certos partidos que não tem tamanho, por exemplo, o Solidariedade da deputada federal Vanda Milani. Ela tem um espaço político que não tem nenhum voto aqui na Aleac porque o Nenem Almeida nem é mais do partido. O MDB a princípio só tem um voto da base e outros dois de oposição e olha o espaço do MDB. O espaços políticos estão desproporcionais. Uns foram atendidos demais e outros de menos”, desabafou.