Gerlen nega base fragmentada e diz que revolta de Tchê é por não ter cargos

O deputado Gerlen Diniz (Progressistas), ex-líder do governo, usou a tribuna da Assembleia Legislativa para afirmar que foi surpreendido com as notícias de que a base do governo na casa esteja fragmentada.

“Fui surpreendido com as notícias que a base do governo está fragmentada. Será que eu não sou mais da base? Eu não sabia disso. Foi a primeira coisa que perguntei ao deputado Neném, deputado, base está fragmentada? Ele disse que não estava sabendo disso não. Perguntei ao deputado Cadmiel que disse que não vê a base fragmentada. Deputado Bestene também negou. O Fagner Felipe também negou”, argumentou.

Diniz enfatizou que qualquer projeto de lei que vir a Aleac hoje será aprovado, mesmo com a insatisfação. “Qualquer projeto de lei que vir para Assembleia hoje é aprovado ou seria desde o dia 1 de fevereiro. Há insatisfação? Sim, eu mesmo vim na tribuna reclamar do governo. Reclamar de falsas acusações, de publicações na imprensa a respeito de cargos, mas são casos pontuais. Daí ter uma base fragmentada está longe”, disse.

O parlamentar progressista revelou também que foi surpreendido com as declarações do atual líder do governo, Luis Tchê, que acenou que poderá deixar a liderança. “Não vejo motivos para isso. Ele não está sendo criticado pela imprensa, não está sendo criticado pelos colegas parlamentares. Então não acredito que isso vá acontecer. Acredito que falta reunir mais , falta conversar mais um pouco , mas base fragmentada não. Eu faço parte da base, tenho alguma reclamações e expresso elas. Não é porque sou da base que vou ser um robô e dizer sim, senhor e não senhor para tudo. Base que tinha dessa forma foram as pessoas que levaram esse país a falência . Muitas vezes eu vinha aqui na tribuna e afirmava que se mandassem um papel em branco para votar aqui na Assembleia, a base do governo aprova”, enfatizou, salientando ainda que Tchê declarou isso “por não está recebendo os cargos que almejava”.