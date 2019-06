Deputados aprovam Projeto de Lei que permite alteração em férias de servidores acreanos

O Centro de Referência de Educação a Distância e Formação Continuada (Cread) do Instituto Federal do Acre (Ifac) está com as últimas vagas abertas para a formação continuada em Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O curso será ministrado na modalidade telepresencial nos campi do Ifac em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul.

Para garantir uma vaga no curso, é preciso realizar a matrícula presencialmente no campus de preferência, em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul. A matrícula será feita por ordem de chegada, do dia 19 a 21 de junho. A documentação necessária pode ser consultada no ofício/convite para matrícula.

O curso terá carga horária de 200 horas, divididas em cinco módulos de 40 horas. Cada módulo será realizado no período de uma semana, uma vez por mês. As aulas serão transmitidas ao vivo, via satélite, nas unidades do Ifac em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul. As aulas terão início no dia 25 de junho.

A formação é destinada a conselheiros dos Direitos e Tutelares, agentes de Conselhos, assistentes sociais, pedagogos, agentes de Segurança Pública, professores e outros profissionais que trabalham com crianças e adolescentes.

Dúvidas poderão ser respondidas pelo e-mail escolade[email protected] ou pelo telefone (68 )2106-6860.