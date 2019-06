Caminhão “fura poços” volta à ativa no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) e do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), deu retorno aos serviços do caminhão “Fura Poços”, após quase 20 anos parado. O primeiro município a receber o serviço foi Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá.

Segundo o gestor da Seinfra no Estado, Thiago Caetano, o veículo sofreu uma tentativa de sabotagem há pouco tempo. “Furaram o tanque e cortaram as mangueiras. Mas a competência e dedicação da equipe do Depasa em Cruzeiro do Sul superou o triste episódio e conseguiu colocar o equipamento na ativa”, afirma.

De acordo com a equipe, voltar a perfurar poços torna-se significativo na contenção de gastos, uma vez se gasta muito dinheiro com poços que, de fato, nunca deram água. “O primeiro poço escolhido para ser perfurado é o da Maternidade de Cruzeiro do Sul, que há anos sofre com problema de abastecimento, gastando uma fortuna com carros pipas”, diz Caetano.

A ideia, de acordo com o governo, é solucionar problemas, inovar e dar mais eficiência aos gastos públicos.