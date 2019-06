Programa Boa Conversa estreia com a banda Três e Ponto; assista

Foi publicada na edição desta terça-feira, 18, no Diário Oficial do Estado, a exoneração de Elysson Ferreira de Souza do cargo de secretário municipal de Agricultura. Em seu lugar, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, nomeou Paulo Brana que assumirá a pasta.

Elysson pediu exoneração na semana passada após ser flagrado dirigindo uma caminhonete da Prefeitura de Rio Branco em estado de embriaguez na noite de quinta-feira, 13, na Via Chico Mendes. O caso vinha sendo mantido em sigilo devido apenas um jornal impresso ter publicado a notícia, mas sem repercussão.

O secretário pagou uma fiança de R$ 4 mil para ser liberado da Delegacia de Flagrantes, onde foi autuado por crime de trânsito. Ele foi preso por policiais militares que participavam da “Operação Saturação”.O gestor disse que estava a serviço no município de Plácido de Castro e se recusou a ser submetido ao exame de bafômetro.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, Elysson fez questão de se apresentar como secretário de Agricultura e apresentava sinais de embriaguez alcoólica com fala desconexa, odor alcoólico no hálito, comportamento disperso, sonolência e situação de alteração na capacidade psicomotora. A caminhonete foi apreendida e levada ao Pátio do Detran.