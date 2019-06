ProUni deve divulgar às 13h do horário do Acre resultado de primeira chamada

A Mega-Sena, que está acumulada pela 7ª vez consecutiva, sorteia nesta quarta-feira (19) o prêmio de R$ 125 milhões. As seis dezenas do concurso 2.161 serão sorteadas, a partir das 18h (horário do Acre), no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, e é aberto ao público.

As apostas podem ser feitas até as 17h (horário do Acre) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete único, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

Quina de São João

Na próxima segunda-feira (24), o concurso especial Quina de São João vai sortear o prêmio especial de R$ 140 milhões.

O sorteio será realizado, a partir das 18h (horário do Acre), no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo, ou no Caminhão da sorte, de acordo com o cronograma de sorteios divulgado pela Caixa.

O prêmio da Quina de São João não acumula e será pago a quem acertar a maior quantidade de números sorteados.