Produtores do Juruá ameaçam fechar a BR-364 se trabalho em ramais não começar

No último dia 6 de junho, o governador Gladson Cameli, lançou em Cruzeiro do Sul o programa de melhoramento de ramais e anunciou asfalto para os pontos críticos. Mas passadas duas semanas, sem o início dos trabalhos, os produtores rurais do Ramal 5 do Projeto de Assentamento Santa Luzia, garantem que se serviço não for iniciado até a próxima segunda-feira, 24, vão fechar a BR-364 até que as máquinas cheguem ao local. No Ramal 5, onde vivem cerca de 350 pessoas, há grande produção de mandioca, farinha, frutas e verduras.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, Chagas Rodrigues, diz que além do Ramal 5, recebeu cobrança de outras comunidades. “As lideranças do 5 vieram aqui no Sindicato muito revoltados porque não estão nem podendo trazer seus produtos para participar da Feira da Reforma Agrária realizada na frente do Incra toda semana. Nós vamos apoiar o fechamento da BR sim porque já faz mais de duas semanas do lançamento do programa e nada”.

Em Cruzeiro do Sul e Rio Branco, o serviço de melhoramento de ramais é feito por meio do Deracre. Nas outras cidades acreanas, o governo repassa combustível para que as prefeituras trabalhem nos ramais.

O diretor do Deracre de Cruzeiro do Sul, Marcos Sales, explicou que a chuva atrasou o início do serviço dos ramais na região. Mas afirma que na segunda feira, 23, as máquinas estarão trabalhando, mas não no Ramal 5 do Santa Luzia, e sim no Pentencoste.

Para Rodrigues Alves, onde 70 % da população vive na zona rural, o governo do Estado, destinou 20 mil litros de combustível e o prefeito Sebastião Correia, anunciou que já iniciou a recuperação dos ramais locais. Mas os moradores e trabalhadores protestam contra a qualidade do serviço, como o professor Francisco Silva. “Fui da Nova Cintra até a Foz do Paraná e há lugares que nem o capim foi tirado, de tão superficial que a lâmina passou. O governador Gladson Cameli disse que ia fiscalizar o trabalho mas não vimos nada disso”.

O secretário de Finanças de Rodrigues Alves, Jadson Moura, explica que, por enquanto o governo do Estado ainda não repassou o combustível dos ramais para a prefeitura. ” Por enquanto fizemos só uma limpeza e com recursos próprios” , afirma.