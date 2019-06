Pelotão de Trânsito de Cruzeiro do Sul tem novo comandante

O Tenente Robson Belo é o novo comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul. Assume no momento em que a Polícia Militar e a CIRETRAN recebem de volta os três bafômetros que haviam sido levados para aferição em Rio Branco desde novembro do ano passado. Durante mais de seis meses, as blitz locais foram realizadas sem o etilômetro.

Belo, que conta com trinta homens no Pelotão, diz que vai intensificar as operações de fiscalização, mas aposta também na educação no trânsito, como forma de prevenção a acidentes.

” Estamos recebendo a tarefa de continuar o que está dando certo e vamos trabalhar mais a educação e representação no trânsito com o intuito de salva vidas”

Este ano, sete pessoas já morreram em acidentes de trânsito em Cruzeiro do Sul . Foram mais de cem acidentes de janeiro a março e de acordo com a CIRETRAN, mais de 90% dos casos foi causado por imprudência dos condutores.