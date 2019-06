Passagens de ida e volta de Rio Branco para SP por R$ 736 para compra durante o jogo da Seleção

A LATAM lançou código promocional que garante 15% de desconto em todos os voos nacionais. Para ter direito ao desconto é preciso digitar o código promocional VOELATAM15. O desconto está disponível até às 23h59 desta terça-feira (18/06).

A promoção da LATAM está disponível para viagens entre 6 de agosto a 25 de setembro deste ano, exceto nos feriado. De Rio Branco para Guarulhos em voo direto da LATAM as passagens de ida e volta custam R$ 736,65, valor com as taxas incluída. (veja na imagem abaixo)

A Gol vai vender 100 passagens aéreas por R$ 3,99 durante a partida do Brasil com a Venezuela. A promoção é uma parceria da Gol com a Brahma, patrocinadora da Copa América. Por causa da grande procura pela promoção, o site d Gol saiu do ar nesta noite.

O período da venda será entre 21h30 e 23h30 desta terça-feira (18/06). As passagens serão divididas entre ida e volta de Guarulhos (GRU) para Buenos Aires, Montevidéu, Uruguai Quito, Lima, Santiago, Chile, Assunção, Paraguai e Santa Cruz de la Sierra.

As passagens aéreas baratas estão disponíveis para viagens entre os dias 3 a 11/10/2019 para todos estes destinos, com exceção do trecho para Lima. A viagem para a capital peruana terá que ser realizada entre 20 a 28/12/2019. As vendas serão feitas exclusivamente pelo site da Gol. As taxas de embarques não estão incluídas na promoção.

Acesse aqui o site da LATAM e garanta o desconto

Encontre aqui a promoção da Gol

GARANTA AQUI HOSPEDAGEM COM DESCONTO QUE PODE CHEGAR A 40%

QUER VIAJAR EM OUTRA DATA E PARA OUTROS DESTINOS? GARANTA AQUI DESCONTOS ESPECIAIS

FONTE: TUDO VIAGEM