Hackers: um dia eles vão te pegar

Gleici Damasceno e Wagner Santiago, estrelas do Big Brother Brasil 18, são destaques da edição deste mês da revista EGOBrazil. O casal posou em São Paulo para o fotógrafo Anderson Macedo.

Pouco mais de um ano do fim da edição do reality que a consagrou campeã Gleici segue a todo vapor. Nas páginas da publicação, eles revelaram que o segredo da relação surgiu a partir da convivência no BBB.“Nós nos acostumamos com os hábitos um do outro. Já sabíamos que conseguimos viver juntos”, disse Gleici.

Além disso, a cautela teria sido essencial:”Foi primordial para que a relação tivesse uma base muito sólida. Nesse tempo, nos conhecemos bem, deixamos de lado nossos medos, nossos traumas, nossas falhas. E, a partir daí, construímos uma relação de muita cumplicidade e confiança”, relatou Wagner.

Ainda de acordo com a revista, o belo casal revelou que ainda não pretende ter filhos. Ou seja, o momento é de aproveitar cada momento com a privacidade que a casa mais vigiada do Brasil não permitiu.