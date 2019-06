Detalhamento de pesquisa da TV Gazeta revela que Gladson correria sério risco de não se eleger

O grupo Araújo, de propriedade dos irmãos Adenor e Adem Araújo, faturou mais de R$ 694 milhões somente em 2018, se consolidando como a maior rede varejista do Estado e a 47ª do país. A informação consta no Portal S.A Varejo, que disponibiliza o ranking dos maiores varejistas do país e por Estado. Neste levantamento aparecem apenas as empresas que enviaram seus dados (financeiros e físicos) a SA Varejo. No Acre, apenas o Araújo abriu a caixa.

De acordo com o levantamento, o grupo detém 12 lojas espalhadas nos Estados do Acre e Rondônia e conta com mais de de 1.800 funcionários. A S.A Varejo revela ainda que em 2018 a empresa dos irmãos Araújo teve o maior faturamento em relação aos anos de 2017 quando faturou R$ 635 milhões e 2016, quando movimentou R$ 640 milhões, totalizando nos últimos três anos fechados mais de R$ 1,9 bilhão.

O portal de Varejo revela que em 2016 o grupo Araújo chegou a ter mais de 2.100 funcionários, mas com o passar dos anos o número de trabalhadores teve uma diminuição significativa de 13%.

Apesar de se saber que Araújo é um dos maiores pagadores de impostos do Estado, a Secretaria da Fazenda do Acre informou que não poderia repassar os números devido o sigilo fiscal.

Apesar dos número surpreendentes do Araújo, o grupo nem chega perto do número 1 do país o conglomerado Carrefour que detém 425 lojas espalhadas em todo o Brasil e com faturamento superior a R$ 56 bilhões somente em 2018.