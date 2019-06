Deputada Mara Rocha participa do lançamento do Plano Safra 2019/2020

Bancária e ex-presidente do Sindicato dos Bancários do Acre, a deputada Perpétua Almeida (PCdoB/AC) participou nesta terça-feira (18), do lançamento de campanha em defesa do Banco do Brasil. O evento aconteceu no Salão Nobre da Câmara dos Deputados.

Para a parlamentar, entregar o Banco enfraquece a soberania do país. “O Banco, como diz o próprio nome, é do Brasil e dos brasileiros. Entregá-lo é diminuir o país, enfraquecer a soberania, além de ser um ato de desamor. Nenhum país entrega o seu banco”, ressalta.

Ainda, segundo Perpétua, é preciso fazer um trabalho de conscientização com os novos e antigos bancários e clientes para que juntos defendam o banco. “Fui bancária no Acre por muito tempo e fiz muitos movimentos para defender os trabalhadores e a instituição. Precisamos fazer um trabalho para conscientizar a todos da importância do nosso banco”, afirmou.

A campanha do Banco do Brasil tem o objetivo de mostrar à sociedade o seu valor como empresa de natureza pública, eficiente e rentável.