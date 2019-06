Carga de cerveja cai de caminhão e fica espalhada na Avenida Ceará

A Prefeitura de Sena Madureira, em parceria com a Fundação Nacional de Saúde, deu continuidade esta semana à construção de vários módulos sanitários. São vários bairros da zona urbana e localidades da zona rural do município contemplados com o novo sistema de banheiros. Ao todo, são 123 unidades de alvenaria entregues nesta etapa.

De acordo com o prefeito Mazinho Serafim, a proposta é melhorar a qualidade de vida das famílias, o que, para elas, representa a realização de um sonho. São mais de 100 unidades compostas por banheiro, fossas filtro e sumidouros, sendo construídas nos bairros: Ana Vieira, Eugênio Areal, Bom Sucesso e Boca do Caeté – berço da residência do fundador do Departamento do Alto Purus, José Siqueira de Menezes-, priorizando não apenas a área urbana, mas também rural.

O secretário de Planejamento do município, Cirleudo Alencar, diz que investimento é fruto de todo um esforço da gestão municipal através do empenho dos técnicos da SEPLAN, mas, sobretudo, de uma determinação da prefeitura local. “Meu coração se enche de alegria quando vejo a obra pronta. Porém, fico mais feliz ainda ao saber que a comunidade está sendo beneficiada. Isso representa a realização de sonhos”, garante.

Os recursos para construção dos módulos são resultados também de emenda parlamentar da deputada federal Jéssica Sales.