Secretário de Socorro Neri é flagrado dirigindo bêbado em caminhonete da prefeitura

Neste mês de junho, plataformas especializadas no mercado realizam leilões online de imóveis com descontos de até 62%. Além disso, a Caixa Econômica Federal também faz um leilão próprio para imóveis residenciais e comerciais apenas para a cidade de São Paulo.

A Zukerman Leilões tem em seu portfólio cerca de 200 imóveis pertencentes aos bancos Itaú, Santander, Bradesco, Pan, Inter, Daycoval e Original. São casas, apartamentos, terrenos e prédios comerciais, ocupados e desocupados (de alienação fiduciária e de patrimônio das instituições) disponíveis na plataforma com as ofertas já abertas para os lances dos interessados. Todos serão leiloados ainda neste mês de junho.

As ofertas são para 24 estados brasileiros: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Os valores dos imóveis vão de R$ 15 mil (casa em Ipueiras/CE, com 222,31 m²) a R$ 21,3 milhões (fazenda em Anápolis/GO, com 487.734,69 m²). Os preços são abaixo do valor de mercado e o pagamento pode ser à vista ou parcelado.

Para participar, os interessados devem se cadastrar no site da Zukerman Leilões e seguir o passo a passo indicado. Depois de habilitado, basta acessar a plataforma online da empresa e entrar no leilão desejado.

Com mais de 200 unidades disponíveis, a Sold leiloa em todo País propriedades dos bancos Santander, Itaú, Inter e Votorantim com preços abaixo dos valores de avaliação do mercado. Muitas delas, inclusive, foram retomadas por conta da inadimplência dos financiamentos. Entre as opções, há casas, apartamentos, salas comerciais, agências, galpões e terrenos com descontos de até 62% e lances entre R$ 29,7 mil e R$ 21,9 milhões.

O Santander tem a maior quantidade de unidades disponíveis, com 226 imóveis distribuídos entre três leilões, um deles na plataforma da Zukerman e os outros dois na Sold. As oportunidades estão em 15 estados e no Distrito Federal. Há a opção de financiamento em até 420 meses e desconto para pagamento à vista. As unidades adquiridas são entregues com débitos de condomínio e IPTU quitados e todas podem ser acessadas pelo site da Sold.

No leilão do banco Itaú, há 27 unidades nos Estados de São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Um prédio comercial em que funcionava uma agência do banco, por exemplo, está disponível pelo lance inicial de R$ 5 milhões, na cidade de Rio Verde (GO). Todas as unidades, que podem ser parceladas em até 48 vezes e com desconto à vista, estão disponíveis pelo site da Sold.

No Sul, o Banco Votorantim tem seis lotes com apartamentos e terrenos desocupados no Paraná. As unidades estão até 55% abaixo do valor de avaliação e o pagamento pode ser feito em até 12 meses.

Com o mesmo percentual máximo de desconto estão as unidades do Banco Inter: são três lotes de apartamentos e imóveis comerciais na cidade de São Paulo. Em São Bernardo do Camp, um apartamento de 242 m² sai pelo lance inicial de R$ 790 mil. As ofertas estão no site da Sold.

A Caixa, no dia 26 de junho, realizará um leilão de 60 imóveis populares e de alto padrão no Estado de São Paulo. O grande diferencial deste pregão, organizado pela Frazão Leilões, é que os lances poderão ser quitados com recursos do FGTS e também financiados. Casas, apartamentos, terrenos e lojas poderão ser adquiridos por valores a partir de 25% do preço de mercado.

É o caso, por exemplo, de um apartamento de dois dormitórios em Taboão da Serra, cujo lance mínimo previsto para o segundo leilão, no dia 26 de junho, é de cerca de R$ 32 mil, valor correspondente a um quarto do preço original de mercado. Há ainda oportunidades de negócios na capital e em municípios como Cotia, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Mogi das Cruzes e Mauá.

Os interessados poderão participar do leilão presencialmente ou pela internet. As informações sobre todos os imóveis estão disponíveis no site da Frazão Leilões.