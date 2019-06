Piracema passa pelo rio Juruá e pescadores relatam a fartura de peixe em Cruzeiro do Sul

A idosa Lorinete Ribeiro da Costa, 72 anos, foi morta com um tiro no rosto durante um assalto em uma fazenda na noite de domingo (16), no km 40, no ramal Abibi Cury, no município do Bujari, interior do Acre.

De acordo com informações da família, Lorinete estava em casa com um filho e o marido, quando três homens não identificados invadiram a residência pela porta de trás. No momento da ação dos criminosos, a idosa estava assistindo televisão e ficou muito nervosa e começou a gritar. O marido da idosa já estava dormindo e o filho estava no quarto. Um dos bandidos em posse de uma arma de fogo efetuou um tiro que atingiu o rosto de Lorinete.

Os criminosos fugiram do local e levaram a bolsa e o celular da vítima.

Segundo Jhennifer, neta de Lorinete, a casa dos seus avós já tinha sido alvo de bandidos há algum tempo.

“Já entraram na casa há algum tempo, os assaltantes já tinha ido até lá para roubar a caminhonete do meu avô e não conseguiram. Após esse acontecimento ele decidiu deixar o carro na cidade para tentar evitar que isso acontecesse outra vez, e agora mataram minha avó”, desabafou a neta.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos e liberado aos familiares.

O caso será investigado pela Polícia Civil.