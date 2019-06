Mais de 150 alunos são atendidos pelo programa Saúde na Escola

O corpo de Iohana Silva, de 8 meses, vítima da explosão do barco no rio Juruá, no último dia 7, que morreu no Hospital da Criança em Rio Branco, chegou à Cruzeiro no final da tarde de ontem (16), e será enterrado hoje às dez horas da manhã no Cemitério Jardim da Paz.

Iohana, que foi a primeira vítima da explosão a ser transferida para Rio Branco, ficou uma semana no Hospital da Criança e os médicos esperavam melhora no quadro dela, para enviá-la para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte, mas a menina não resistiu e morreu perto do meio dia de sábado.

A mãe de Iohana, Marluce morreu e o pai dela segue internado no Hospital João XXIII.

O drama da família de Iohana foi ainda maior porque houve atraso no voo que trazia o corpo de Iohana e a tia da menina, Isabel Silva.

Isabel cita que foram de carro até uma estrada, a de Boca do Acre, para pegar o avião e vir pra Cruzeiro do Sul. Diz que foi o TFD que fez todo o encaminhamento e a explicação que deram à ela sobre o local da partidas foi que “o avião que vamos tem pista própria, por isso a saída não é do aeroporto”.