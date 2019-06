Jovem faz corrente na internet para tratamento médico do namorado

Thalia Oliveira usou suas redes sociais neste domingo (16), para pedir ajuda financeira para o tratamento do namorado que está em tratamento de saúde em São Paulo.

“Gostaria de pedir o seu apoio ao meu namorado Daniel Corrêa que está em São Paulo sem o recurso para realizar o tratamento de um hemangioma no lábio que está avançando e pode causar uma cegueira no olho esquerdo. Contamos com seu apoio e contribuição para arrecadar o valor necessário para a primeira sessão do tratamento que custa 12.000,00”.

Segundo ela, as contribuições podem ser feitas pelo link http://vaka.me/611290