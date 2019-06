Jarude pode ir para o MDB para ser vice de Duarte nas eleições de 2020

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, negou que tenha recebido qualquer denúncia contra o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) ou se manifestado contra o gestor.

Durante a greve geral que ocorreu na última sexta-feira, 14, uma série de boatos se espalhou dando a informação de que o gestor cortaria o ponto dos professores que aderissem à greve geral. Tal informação, segundo o gestor, não condiz com a verdade.

Agora, a própria presidente do Sindicato, que também preside a Central Única dos Trabalhadores no estado, afirma que desconhece o fundamento dessa denúncia, uma vez que, segundo Rosana, “em Rio Branco não nos chegou nenhuma denúncia. Não posso afirmar”.

De acordo com Mazinho, educadores e funcionários da educação participaram sem qualquer impedimento do ato de protesto contra reforma da Previdência. Mazinho Serafim (MDB) também garante que não emitiu nenhum comunicado impositivo, nem mandou cortar o ponto dos servidores municipais que aderiram ao movimento.

O prefeito retira: “a causa dos trabalhadores sempre é justa e sempre me colocarei a favor da população. Jamais agi e nunca agirei com ameaças em minha gestão. O povo de Sena Madureira conhece nosso trabalho e não se deixará enganar por quem não quer ver nosso município livre de correntes políticas. Nossa população é e sempre será livre”, afirma o prefeito.

A professora Rosana Nascimento foi procurada para falar sobre o assunto e negou que tenha recebido qualquer denúncia do núcleo do sindicato em Sena Madureira ou da CUT do município, portanto, desconhece qualquer prática antidemocrática de Mazinho.