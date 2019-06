Governador está em Brasília para trazer novo helicóptero que deve atender o Juruá

Uma imagem divulgada no dia 13 de junho foi compartilhada mais de 50 mil vezes nas redes sociais. Sites conhecidos nacionalmente, como Catraca Livre, Isto É, e G1 republicaram o assunto. Entretanto, o suposto exame de ultrassom em que um bebê aparece numa imagem 3D fazendo gesto semelhante a um coração com as mãos, em Rio Branco, é falso, afirma o médico Wellington Ferreira Brum, especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Foi ele quem realizou o exame na paciente que divulgou a fotografia, ao sair da Maternidade Barbara Heliodora (MBH)

Ao que tudo indica, pode ter ocorrido um grave engano. Engano esse que pode prejudicar a imagem do especialista que atendeu a mãe, uma vez que, segundo Brum, as explicações dadas para o suposto gesto que aparece na imagem não são coerentes do ponto de vista médico. Durante um exame de ultrassonografia feito na última quinta-feira, 13, a mamãe, Ludimila Pereira, de 24 anos, foi sozinha ao consultório da MBH para o pré-natal. Lá, de acordo com o informado ao médico pela própria paciente, ela teria entregado o celular para outra pessoa fazer a fotografia, enquanto ela era atendida.

“O marido dela, Francisco Manuares, me disse que quando entregaram o celular para ela, estava aquela imagem. Ela achou que a foto seria a foto da filha”, relata o médico. Ocorre que na Maternidade de Rio Branco não possui aparelho que faça ultrassonografia em 3D. O médico Wellington Brum afirma que não tinha nenhum aparelho do tipo no local.

Ferreira Brum também nega que tenha feito a fotografia em seu celular e entregado para a mãe após o exame. Além disso, a explicação dada ao gesto que aparece na imagem que rodou as redes também não condiz com a verdade, segundo o especialista. “O referido exame não é feito a base de luz, é com onda sonora”. Conforme especialistas, as ondas sonoras entram em contato com o corpo e os ecos de sua passagem são “escutados” pelo computador, que transforma os sinais em fotos ou vídeos.

O profissional da Maternidade Bárbara Heliodora conta que ficou surpreso quando soube das notícias. Ele confirma que estava no plantão em que a mãe fez o exame, mas nega a veracidade do que fora relatado por Ludimila nas redes. “Isso não procede e está causando problema, pois não existe aparelho de ultrassom em 3D na Maternidade. Isso nunca ocorreu lá”, destaca.

O médico já conversou com os pais, Ludimila e Francisco, e tudo já esta esclarecido, contando que uma atitude seja tomada pelos pais. “Quero e já pedi que seja feito uma retificação nas redes sociais do que foi dito pela mãe, que quer seja retificado, pois não foi verdade. Eles já me garantiram que vão fazer isso”, diz Wellington.

Nas redes sociais, companheiros de trabalho do profissional publicaram textos repudiando a falsa notícia envolvendo o nome do médico que atendeu a paciente.

Mãe confirma engano

O ac4horas entrou em contato com a mãe para falar sobre o assunto. Muito abalada, já que se encontra no sétimo mês de uma gravidez considerada delicada, já que tinha apenas 2% de chances de engravidar devido a um diagnóstico de endometriose, ela conta que realmente ocorreu um engano. “Foi realizado um exame convencional, já que na maternidade não possui 3D, consequentemente a foto não foi tirada pelo médico já que a mesma já tinha sido postada em redes sociais em 2017”, relata a gestante.

Para esclarecer, ela afirma que jamais iria compartilhar uma foto que não pertence a minha família nas redes sociais e disse que ficou estarrecida ao saber que a foto não era, de fato, uma imagem de seu exame. “Jamais iria expor a minha história e a minha família dessa forma. Dia 15 de junho pela manhã chegou através de uma mensagem a mesma foto que eu havia postado da “suposta minha filha” sendo que essa foto já tinha sido postada em 2017. Meu esposo, eu e a minha família ficamos estarrecidos”, disse.