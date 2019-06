Escola de Música do Acre comemora retorno das aulas aos alunos da rede pública

Um dia intenso de atendimentos odontológicos foi realizado no último sábado (15). Desta vez, alunos da escola Municipal Walfredo Guedes, situada no bairro Eugênio Areal, no município de Sena Madureira, foram contemplados com mais de 150 atendimentos odontológicos. A ação foi realizada pela prefeitura, com apoio da secretaria municipal de saúde, secretaria de educação e a Associação Brasileira de Odontologia Sessão Acre (ABO)

A atividade é uma atenção da gestão do prefeito Mazinho Serafim, e busca atender a comunidade de diversos bairros. Para o secretário de saúde, Daniel Herculano, é de suma importância para o município atender demandas nos bairros mais carentes, como o Eugenio Areal. “Esses locais precisam de uma atenção a mais do poder público. Temos que levar esse atendimento para a população que mais precisa. E em parceria com a ABO, levamos uma saúde bucal adequada para toda a população da nossa cidade”.

A ABO participou da atividade com o programa Sorriso do Tamanho do Brasil como voluntários, num projeto idealizado e colocado em prática a nível nacional. “Os profissionais que se encontram aqui são todos voluntários e nosso objetivo é levar saúde bucal nas localidades mais afastadas e carentes”, disse a coordenadora da Associação Brasileira de Odontologia no Estado, Wânia Tojal.

O programa Saúde na Escola já atua amparando os estudantes do município. A prefeitura solicitou apoio da ABO para poder oferecer mais atendimentos. O público-alvo do projeto é crianças com até 12 anos. Mais de 150 estudantes foram atendidos pela ação, que contou com a presença de vários profissionais da saúde e educação. Ocorreram palestras, escovação orientada, aplicação tópica de flúor, restauração, e distribuição de kits de higiene bucal.