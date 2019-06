Deputados da CPI da Energisa se reúnem com membros do MPAC

Os deputados Daniel Zen (PT), Roberto Duarte (MDB), Jenilson Leite (PCdoB) e Chico Viga (PHS) se reuniram na manhã desta segunda-feira, 17, com a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane, e o procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Sammy Barbosa Lopes, para tratar dos desdobramentos que envolvem a Comissão de Parlamentar de Inquérito (CPI) que visa investigar a Energisa.

O encontro serviu para que a CPI deixasse o Ministério Público ciente das demandas e oitivas que deverão ocorrer nos próximos dias. “Nós estamos aqui para pedir ajuda no tocante a saber os motivos do preço da energia elétrica no Acre ser tão elevado”, destacou Jenilson, um dos membros da Comissão.

Aos membros do MP, os parlamentares enfatizaram que existem fortes indícios de cobranças ilegais por parte da Energisa, pois grande parte desse aferimento da conta de energia é feita por estimativa.

De acordo Zen, que preside a CPI, o objetivo do encontro com os poderes é fazer uma aliança para poder trabalhar com a mesma finalidade de proteger a população. “Hoje todo mundo é prejudicado, do pequeno ao grande, por causa da energia cara que pagamos. A união de todos os poderes, entre o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Poder Legislativo , Defensoria e OAB irá fortalecer essa linha investigativa”, pontuou.