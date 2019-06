Deputada Jéssica Sales representa o Acre em missão oficial em Lima, no Peru

Na condição de membro titular do Grupo Parlamentar Brasil-Peru, da Câmara dos Deputados, a Deputada Federal Jéssica Sales (MDB) participou de missão oficial em Lima (Peru), integrando a delegação de autoridades brasileiras composta pelos governadores do Acre, Gladson Cameli, governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) e o deputado federal Manuel Marcos (PRB-AC).

No primeiro dia da agenda, o embaixador do Brasil em Lima, Rodrigo Baena Soares, prestou homenagem à Marinha dos dois países, em cerimônia que contou com a presença do comandante geral da Marinha Peruana, Fernando Cerdan Ruiz, do Adido Naval da Embaixada Brasileira, comandante Lincoln, e do Ministro Hélio Cardoso.

Ainda na Embaixada Brasileira em Lima, a Deputada Jéssica Sales e demais autoridades brasileiras participaram de uma reunião promovida pelo embaixador Rodrigo Baena Soares com os diretores comerciais das empresas aéreas Latam e Avianca com a finalidade de implementar vôos até o Peru, passando pelos estados do Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, para a promoção do turismo e o fortalecimento das relações comerciais entre os dois países. O governador Gladson Cameli manteve o propósito de isenção de imposto estadual, afim de possibilitar a operacionalização das empresas na região Norte brasileira. Foi proposto um acordo pelos Estados Acre e Rondônia de isenção de impostos para as empresas aéreas no sentido de permitir novos vôos na região.

“Além de atender os usuários e aos interesses comerciais dos dois países, esse acordo tem por finalidade promover o turismo regional. Houve um compromisso das empresas aéreas de realizar um estudo de viabilidade para selarem a proposta, em prazo estabelecido” – comemorou a Deputada Jéssica Sales.

De acordo com a Parlamentar, o encontro da delegação brasileira com a Ministra da Agricultura Peruana, Fabíola Muñoz foi muito positivo uma vez que tratou sobre a ampliação das relações comerciais entre o Brasil/Peru, principalmente pelos estados fronteiriços. O governador Gladson Cameli falou das potencialidades do Acre e da qualidade dos nossos produtos, principalmente da carne bovina, assim como as condições favoráveis para uma parceria comercial, dada a proximidade com o país vizinho.

Pela importância de se estabelecer um acordo bilateral, a proposta teve boa receptividade por parte do embaixador do Brasil no Peru, Rodrigo Baena Soares, e os governadores Regionais Peruanos de Ucayali e Madre de Dios que também participaram das conversações.

A delegação brasileira também se reuniu com os Ministros do Interior peruano, Carlos Morán, e da Segurança Pública, Víctor Rucoba. O encontro discutiu a necessidade de as autoridades dos dois países estarem em permanente diálogo e unidos no combate ao narcotráfico, que é o principal fator para o crescimento do crime organizado.

Foi discutida a necessidade de um esforço conjunto para fortalecer as fronteiras, que são portas abertas para o tráfico de armas e drogas; e para isto, é fundamental a sensibilidade dos governos estaduais, garantindo recursos e desenvolvendo políticas para a Segurança Pública.

“Queremos parceiros com ações firmes e concretas para essa luta. Estou confiante que a situação poderá mudar, eu acredito no meu país” – disse Jéssica Sales.