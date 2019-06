Corpo de Bombeiros conta com três novos especialistas no Acre

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) agora conta com três novos especialistas em Pilotagem e Operações com Embarcações. O aspirante a oficial, Josadac Cavalcante, o sargento Fabrício Machado e o soldado Zinho Galvão concluíram com êxito a etapa do Curso de Pilotagem e Operações com Embarcações – CPOE oferecido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, na cidade de Aruanã.

Durante o curso realizado nos meses de maio e junho de 2019, os bombeiros acreanos atualizaram conhecimentos sobre legislação aquaviária, mecânica de motores carburados e a injeção eletrônica, navegação, operações com embarcações, além de novas técnicas de salvamento aquático utilizando moto náutica e botes.

Segundo o comandante da corporação, a ideia é proporcionar conhecimentos aos militares para que sejam difundidos para a tropa com cursos e instruções no âmbito do Estado. “Estamos buscando oxigenar nossos militares com conhecimentos e novas técnicas e a atividade com embarcações é uma realidade constante em nossas rotinas”, disse o comandante-geral do CBMAC, Coronel Carlos Batista.

Agência de Notícias do Acre