Atlético joga em busca de recuperação na Série C do Campeonato Brasileiro

Agnel Matos de Almeida, de 40 anos, foi baleado com um tiro na perna na noite deste sábado (15), em um bar na Vila Manoel Marques, na Estrada Transacreana, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Agnel estava no bar, quando homens não identificados, armados, passaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos em direção do estabelecimento. Matos foi atingindo com um projétil na perna. Na hora da ação dos criminosos havia no bar aproximadamente 30 pessoas.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e após prestar os primeiros atendimentos, conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e depois que colheram as características da moto e dos acusados, fizeram várias rondas na região, mas os autores do crime não foram encontrados. Populares informaram a polícia que uma outra pessoa também foi ferida com os disparos e foi socorrido por terceiros.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) investigarão o caso.