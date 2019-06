PSD do Petecão pode ter candidato à prefeitura

O senador Sérgio Petecão (PSD) admitiu ao BLOG DO CRICA de que o seu partido poderá ter candidato próprio a prefeito de Rio Branco, na eleição do próximo ano. Disse que está na procura de um nome que possa ser apresentado ao eleitorado como algo novo. “Tenho me esquivado de conversar sobre a eleição municipal com candidatos de outros partidos que têm me procurado. Primeiro por ser muito cedo e segundo porque podemos sair de chapa completa para prefeito e vereador”, enfatizou. Para Petecão, a realização de pesquisa de opinião pública este ano não representa como estará o momento eleitoral na eleição de outubro de 2020. “As pedras ainda não estão no tabuleiro”, assinala. Montar uma chapa competitiva de candidatos a vereador é, segundo Petecão, a prioridade inicial do seu partido.

DE CANDIDATOS

A eleição para a prefeitura de Rio Branco no próximo ano poderá vir a ter um numero de candidatos recorde. Já se manifestaram até aqui Ulisses Araújo, Tião Bocalom, Emerson Jarude, Pedro Longo, Minoru Kinpara, Roberto Duarte, Thiago Caetano e falta ainda a definição da prefeita Socorro Neri, se ela irá ou não disputar a reeleição. Um quadro bem diversificado.

ALFINETANDO O TJ

A Nota do governo de resposta sobre o bloqueio de recursos pelo Tribunal de Justiça do Acre, devido o não pagamento de precatórios, veio com uma ironia ao TJ, ao citar que estranhava que o tribunal não tivesse tido o mesmo zelo em relação ao bloqueio no governo passado.

PROVOCAÇÃO SEM PROPÓSITO

A provocação contida na Nota da equipe econômica do governo com uma ironia ao Tribunal de Justiça do Acre é sem propósito. Não é por este caminho que vão resolver o problema.

O QUE DITA A LEI

O bloqueio pelo Tribunal de Justiça não deve ser visto como perseguição ao atual governo, porque cumpre a lei. O governo está devendo e tem que pagar, não há outro caminho.

PASSA PELO GLADSON

Falta neste contexto de políticos se candidatando a prefeito da capital se saber como se posicionará o maior eleitor das eleições municipais, principalmente, na capital, que é o governador Gladson Cameli. Sem se saber qual será o seu candidato fica uma análise capenga.

JV NÃO É AM ADOR

Só passa pela cabeça do presidente do PT, Cesário Braga, que o Jorge Viana venha ser candidato a prefeito da capital. JV é um dos políticos mais sagazes que conheço. Sabe ser a rejeição ao PT muito alta. Não vai correr risco. Eleição é eleição. Caso dispute e perca, ficará queimado para a eleição de 2022, quando estará aberta uma vaga para o Senado

PDT QUER SEU NACO

O deputado Luiz Tchê (PDT) revelou ao BLOG DO CRICA que, o seu partido não ficará fora da chapa majoritária do grupo de aliados, na eleição do próximo ano. E ameaça até com candidatura própria. Na verdade, a sua intenção é indicar o vice na chapa do candidato do Gladson Cameli a prefeito de Rio Branco. Garante que o PDT terá chapa forte a vereador.

POLÍTICA HABILIDOSA

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, tem se mostrado uma política habilidosa. Mesmo sendo do PT, procura todos os deputados federais e senadores na busca de emendas para a prefeitura. A Fernanda conseguiu um ponto importante: apoio além dos muros do PT.

OPOSIÇÃO DESTROÇADA

O panorama para a prefeita Fernanda Hassem em 2020, em Brasiléia, é o da consolidação política, pela sua boa gestão. E ainda ajudada pela oposição, que se encontra com as suas principais lideranças encrencadas na justiça. Nunca a oposição estava tão mal no município.

MDB MANTERÁ DUARTE

A pesquisa da RECORDE, na qual o deputado Roberto Duarte (MDB), que foi o mais votado da capital, apareceu com baixa avaliação para prefeito de Rio Branco, não terá influência na decisão do MDB ter candidato próprio à PMRB. Duarte só não será o candidato se não quiser.

CHAPA DOS SONHOS

O vice-governador Major Rocha não esconde de ninguém de que a chapa do sonho para a disputa da prefeitura da capital é Minoru a prefeito e o vice indicado pelo Gladson. Um apoio deste porte será um atestado dado pelo governador de que não tem nomes entre os aliados.

QUEIRAM OU NÃO

Tem havido muitas reações entre os políticos aliados do Gladson Cameli contra o nome do professor Minoru, e usam o argumento de que toda sua militância foi no PT e, mais recentemente, na REDE, partidos contra os quais o Gladson disputou ao governo. Um dos comentários que costumo ouvir de deputados é de que nada garante uma lealdade do Minoru.

OUTRO CONTEXTO

Sobre o professor Minoru Kinpara é bom não irem com muita sede ao pote. Na eleição para o Senado disputou com poucos candidatos na capital, para prefeito o buraco é mais embaixo.

DOIS NOMES INFLUENTES

O deputado federal Alan Rick (DEM) e o senador Márcio Bittar (MDB), ambos com bom nicho eleitoral na capital, não se pronunciaram até aqui sobre a eleição municipal. Sabem que quando o jogo começar para valer em Rio Branco, obrigatoriamente, eles serão consultados.

CONVITE FORMULADO

O PSD convidou o desembargador aposentado Arquelau de Castro para ser candidato a vereador de Rio Branco. Belo quadro. Mas não creio que sairá de uma cômoda aposentadoria para entrar no conturbado cenário da política.

DIZER A QUE VEIO

A secretaria de Saúde, Mônica Feres, até aqui não fez nenhum movimento visível para mudar o quadro caótico do HUERB. Fechou-se numa redoma e não dá uma explicação sobre seus planos, esquecendo estar num cargo público. Por isso, a sua convocação para ir à ALEAC.

DEIXASSE COMO ESTAVA

Ora, se era para a situação no sistema de saúde do Estado continuar precária, de que adiantou demitir o ex-secretário Alysson Bestene? Esperava-se que com a troca o atendimento melhorasse, alguma inovação fosse feita. A secretária Mônica me parece mais uma burocrata.

CALDO DE BATATA DOCE

Fraquinha a manifestação de ontem na capital contra a PEC da Previdência e cortes no MEC, rala como caldo de batata doce. E olhe que estavam fazendo uma mobilização há dias. A população cansou de ser manipulada por sindicatos, políticos, e não vai para a rua.

A LAMÚRIA NÃO TERMINA?

Os políticos do PT não conseguem aceitar que o candidato Fernando Hadad (PT) perdeu a eleição e continuam a lamúria contra o presidente Bolsonaro. Aceitem, é fato consumado.

SEM UM BOM NOME

O PT de Cruzeiro do Sul vai entrar numa nova eleição municipal sem um nome de peso para disputar a prefeitura. O PT não consegue ser protagonista no município. A dificuldade será ainda maior em 2020, pelo fato do partido estar fora do poder. Disputará com o bornal seco.

DECISÃO ESPERADA

Era esperada a decisão da justiça que obrigou o casal Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida a a apagar grafites que mandaram pintar no muro do condomínio do Ipê, sem consultar os demais moradores. Num condomínio ninguém toma posições isoladas, mas por assembléia.

NÃO TÃO CEDO

A licitação da mídia tende a não ser resolvida tão cedo, por conta dos recursos da empresas participantes. É tudo que a equipe econômica do governo sonhava de não fazer o gasto este ano. Os mais otimistas apontam uma saída para o próximo ano. Eu fico é rindo da patuscada.