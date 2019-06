Prefeitura do município de Brasileia lança Projeto Bolsa Família na Comunidade

A Prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria de Assistência Social realizou na sexta-feira (14), na Escola Élson Dias Dantas a execução do projeto Bolsa Família na Comunidade, no bairro Leonardo Barbosa.

O projeto tem como objetivo intensificar a integração das ações desenvolvidas pelas secretarias de saúde, educação e assistência social, levando serviços sociais para a população como as equipes do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família em parceria com as unidades básicas de saúde.

Segundo a secretária de Assistência Social, Rogéria Gondim, esse é um projeto que será levado para todos os bairros de Brasileia, sendo realizado uma vez por mês em cada área da cidade. “Decidimos iniciar pelo bairro Leonardo Barbosa devido ao grande número de famílias que estão com pendências para receber seus benefícios, nesta região temos 62 famílias com seu cartão bloqueado. A nossa meta é fazer com que as pessoas tenham acesso aos seus benefícios e diminuir esse índice”, informou a secretária.

A gestão municipal ofertou para a comunidade serviços de corte de cabelo, pedicure e manicure, atendimentos odontológicos, aplicação de vacinas, testes rápidos, pesagem, contação de histórias infantis, emissão da carteira do idoso, inclusão e atualização de cadastro único e do Bolsa Família, desbloqueio do beneficio e palestra sobre as condicionalidades do programa.

A prefeita Fernanda Hassem destaca que o objetivo da administração é aproximar as ações da prefeitura da comunidade, levando serviços básicos e de direito para as pessoas. “Nós temos algumas dificuldades com nossos índices de vacinação, participação e frequência dentro dos nossos programas sociais, muitas vezes por conta da correria do dia-a-dia da mãe ou do pai, em razão disso muitas acabam não atualizando o cadastro da família, com essa ação conseguimos resolver muitas coisas”, diz a prefeita.

A gestora fez questão de agradecer a equipe que coordena a Escola Élson Dias Dantas por ceder o espaço para a realização do projeto, também aos membros das secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, responsáveis pela ação, e a comunidade que compareceu à atividade.

Bolsa Família na Comunidade

O Projeto Bolsa Família na Comunidade visa atender as famílias de baixa renda de Brasileia com a realização de palestras com orientações sobre o PBF e suas condicionalidades, atualizando e cadastrando no CAU, garantindo a essas pessoas acesso aos programas, além, de informar a população sobre os serviços ofertados ao cidadão por meio da inscrição.

Secom – Raylanderson Frota