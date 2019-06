Prefeitura contrata novos médicos e diz que poderá perder profissionais do Mais Médicos

O vice governador Major Rocha, a deputada federal Mara Rocha e o deputado estadual Luís Gonzaga (todos do PSDB), vão cumprir extensa agenda este final de semana no Vale do Juruá. Nesta sexta-feira, 14, às 08h o trio tucano prestigiará a final do Torneio de Futebol em comemoração aos 103 anos da Polícia Militar. Em seguida, eles vão à Sessão Solene na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, pelo aniversário da P.M.

Rocha visitará o local onde vai funcionar o escritório dele em Cruzeiro do Sul e também irá ao Centro de Medidas Sócio Educativas do Juruá. Na agenda também consta reunião com os funcionários da Fundação Elias Mansour.

No sábado, Rocha e os deputados vão ao Lar dos Vicentinos e depois tratarão de agronegócio com professores e diretores do IFAC no Diretório do PSDB, onde, onde recepcionarão os empresários locais.

No sábado a tarde, o vice governador vai à Rodrigues Alves para reunião com professores na Escola Francisco Braga de Souza. No quartel da PM, Rocha vai conhecer o Projeto Guarda Mirim local. No final da tarde, na Câmara Municipal, o Movimento Pró-Ponte de Rodrigues Alves, apresenta ao chefe do executivo a demanda da construção da ligação da cidade com a BR-364.

No dia 16, domingo, o vice-governador e os parlamentares vão para o Município de Porto Walter. A agenda do município não foi divulgada.