Militares se preparam para desfile cívico na Gameleira, na Capital

Cerca de 30 menores reeducandos do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) se apresentam na comemoração dos 57 anos de elevação do território acreano a Estado. Eles cantaram os hinos do Estado e do município de Cruzeiro do Sul na tarde deste sábado, 15, às margens do Rio Acre.

Está é a primeira vez que internos do ISE participam da programação de aniversário do Acre.

Para o diretor do ISE no Acre, essa é uma maneira de reconhecer o trabalho que vem sendo realizados com os jovens. “Essa é uma data

que tem uma simbologia muito importante e a participação dos reeducando mostra que estamos colhendo frutos com relação a inserção desses jovens na sociedade”, diz Rogério Silva.