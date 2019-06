CPI x Energisa!

A Energisa, que pagou R$ 50 reais pela falecida Eletroacre, resolveu reforçar duas áreas que andavam cambaleando: a cobrança através do corte do fornecimento de energia e a fiscalização nas unidades consumidoras. Essa semana a empresa fez uma operação gigantesca no Estado deixando muita gente sem energia. A população pobre é quem sofre mais, já que a prioridade é alimentação. Nesse contexto a CPI da Energisa se movimenta lentamente para tentar descobrir se realmente há cobrança abusiva na tarifa. Os deputados garantem que muita coisa vai vir à tona no desenrolar dos trabalhos. É aguardar para ver o que realmente vai acontecer. Que a CPI tenha êxito nos seus objetivos mesmo sabendo que a tarefa será muito difícil. Se a Energisa está mostrando as garras, os deputados devem mostrar os dentes.

. O governador Gladson Cameli está tendo que lidar com um sério problema: a falta de recursos para tocar o Estado. O tão alardeado “caixa” do governo não essas coisas todas.

. O Tribunal de Justiça bloqueou cerca de R$ 15 milhões do governo do Estado em função do não pagamento de precatórios.

. O que houve?

. A equipe econômica subestimou o TJ?

. O governo passado vinha dialogando com os demais poderes sobre o problema de caixa, razão pela qual nunca houve bloqueio.

. Dei em primeira mão na coluna que os desembargadores querem mudar a base de cálculo na LDO com o objetivo de ampliar a receita.

. A Defensoria também quer!

. Sabe quem sustenta a máquina pública, dos três poderes, Raimundo Coco?

. A iniciativa privada!

. O sangue latino é passional, já tem gente querendo canonizar o ex-juiz Sérgio Moro em vida!

. Alegam que ele fez um grande milagre prendendo o ex-presidente Lula.

. Eu hem, Rosa!

. A Lava Jato é a Lava Jato, os equívocos da Lava Jato são os equívocos da Lava Jato!

. Precisam ser corrigidos, afinal de contas à Justiça deveria estar de olhos vendados.

. A balança na mão é equidade, a espada a força da lei.

. Uma sem a outra vira uma república de bacanas!

. O PT pretende ter uma conversa com a prefeita Socorro Neri (PSB) sobre sucessão municipal ainda este ano.

. O ex-prefeito Raimundo Angelim é sóbrio, foi prefeito e sabe que falar em eleições nesse momento prejudicaria muito a gestão da prefeita Socorro.

. Angelim diz que não, mas o PT conta com ele para futuras eleições.

. O governador Gladson Cameli tem que se preocupar em resolver os problemas da saúde e segurança.

. Se for dá ouvido aos palpites não governa.

. O ex-senador Jorge Viana trouxe gente de todos os partidos para governarem junto com ele, foi uma boa receita, 20 aos de poder.

. Rede social ajuda a ganhar a eleição, mas não a governar e resolver os graves problemas do Estado.

. É vero!

. Bom dia!