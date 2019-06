Companhias aéreas reduzem os preços das passagens do Acre; bilhetes de ida e volta para Cruzeiro do Sul por R$ 234

As companhias que operam no Acre reduziram os preços dos bilhetes aéreas nos voos para os principais destinos nacionais. As passagens de ida e volta nos voos diretos e operados durante o dia de Rio Branco para Cruzeiro do Sul estão sendo vendidas neste final de semana por apenas R$ 234.02. Quem está em Cruzeiro do Sul pode comprar os bilhetes de ida e volta para a capital do estado pelo mesmo valor. (Veja na imagem abaixo).

Nos voos da Gol de Rio Branco para Manaus encontramos em nossas pesquisas passagens de ida e volta por R$ 569,70. As promoções para Manaus e Cruzeiro do Sul só estão disponíveis no site da MaxMilhas, empresa que vende passagens aéreas com até 50% de desconto. Os valores podem ser parcelados em três vezes sem juros. No site da Gol os valores são bem maiores. Todos os valores estão com as taxas de embarques incluídas.

Os outros destaques são as passagens de ida e volta de Rio Branco para a cidade do Rio de Janeiro vendidas neste final de semana por apenas R$ 762. Nos voo diretos da LATAM da capital acreana para Guarulhos as passagens de ida e volta custam apenas R$ 769. Na sexta-feira, antes desta promoção, essas passagens custam mais de R$ 1 mil.

De Rio Branco para Brasília, também em voo direto da LATAM, as passagens de ida e volta custam R$ 835, também com as taxas incluídas. Os menores preços são para viagens nos meses de agosto, setembro e outubro deste deste ano, exceto nos feriados deste período.

As promoções de passagens aéreas baratas não incluem o despacho das bagagens. Você pode levar de graça dentro do avião uma com até 10 quilos. A compra das passagens poderá ser feita até às 8 horas de segunda-feira (17/06),. mas a dica é garantir logo as suas passagens, São poucos assentos promocionais. Neste final de semana você pode fazer a reserva de hotel com até 40% de desconto.

