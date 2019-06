Bebê de oito meses vítima de explosão de barco em Cruzeiro do Sul, morre no Hospital da Criança

Um grave acidente tirou a vida do trabalhador da Amazongás, Raimundo Nonato, na noite desta sexta-feira (14), na Via Verde, na BR-364, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Raimundo havia saído do trabalho e seguia na sua motocicleta Honda Pop de Placa MZW-3316 na Via Verde no sentido segundo distrito-primeiro distrito quando foi atropelado por um caminhão bitrem carregado de toras de madeira que trasitava no mesmo sentido. Raimundo foi arrastado por cerca de 200 metros debaixo do caminhão. O corpo ficou dilacerado e os membros ficaram exposto na via.

O motorista do caminhão ao perceber o ocorrido, parou o veículo e quando saiu da cabine encontrou somente a metade do corpo de Raimundo na roda traseira do caminhão bitrem. O condutor permaneceu no local, fez o teste do bafômetro e deu negativo. Em seguida foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e isolou a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

O Corpo de Bombeiro esteve no local e ajudou na retirada do cadáver debaixo do caminhão. Em seguida o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

Segundo a PRF, somente após sair o resultado da perícia e que vai poder saber quem estava certo ou errado no acidente.