Bebê de 8 meses vítima da explosão de barco segue internada na UTI, em Rio Branco

A vítima mais jovem da explosão do barco em Cruzeiro do Sul, no dia 7 de junho, Iohana Silva, de oito meses de idade, segue internada na UTI do Hospital da Criança em Rio Branco. A menina foi a primeira vítima da explosão a ser levada para a capital, já no dia seguinte da tragédia.

A tia de Iohana, Isabel Silva dos Santos, que seguiu viagem com a menina, diz que houve uma pequena melhora no quadro de saúde, mas ela segue na UTI e entubada. “Ela não abriu os olhos e não reage”, conta a tia, que só pode ver Iohana três vezes por dia. Os médicos aguardam que Iohana possa ser transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde o pai dela, Valdir Torquato, está internado em estado grave

A mãe de Iohana, Marluce Silva, morreu esta semana e os meninos, de 13 e 4 estão em Cruzeiro do Sul, na casa do pai deles, ex-marido de Marluce.

Isabel diz que a tragédia abalou toda a família. “Foi muito grande essa tragédia com a família da minha irmã. Eu estava em uma casa de passagem aqui em Rio Branco, mas com a morte da minha irmã Marluce, vim ficar com meu irmão aqui de Rio Branco, que está arrasado. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas oro para que minha sobrinha Iohana melhore bem como o pai dela e onde minha irmã Marluce estiver, vai ficar feliz” cita Izabel emocionada.