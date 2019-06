Presidente da Fieac diz que em 15 anos governo gastará 100% do orçamento com aposentados

Em visita ao Vale do Juruá, o vice governador Major Rocha, anunciou agora há pouco em Cruzeiro do Sul, a vinda de um helicóptero para atender a área de segurança na região, que também poderá ser utilizado na saúde. Ele e a deputada federal Mara Rocha, vão finalizar as tratativas sobre a aeronave com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, na segunda-feira.

Mara, que é da Comissão de Segurança da Câmara Federal, cita que o Projeto de Combate à Violência na Fronteira, também será tratado com o ministro Sérgio Moro. “O governo federal está atento ao problema da fronteira tanto que atendeu nossa demanda do helicóptero”, afirma a parlamentar.

Rocha, que está acompanhado também do deputado estadual Luís Gonzaga, falou ainda do investimento de R$ 45 milhões que o governo do Estado faz na área de segurança que vai beneficiar Cruzeiro do Sul, com viaturas, equipamentos, capacitação e infraestrutura. “Será a maior compra de viaturas feita para a segurança do Acre. Nosso governo tem compromisso com a paz ” afirma.

Ele cita que antes do investimento total na segurança já é possível verificar diminuição no total de mortes violentas, que passou de 66 para 22 para cada cem mil habitantes. O objetivo segundo ele, é a redução maior desse número.

Homenagem

Uma das agendas do trio tucano em Cruzeiro do Sul, foi a Sessão Solene de aniversário de 103 anos da Polícia Militar, realizada pela Câmara Municipal no quartel da PM.

Rocha recebeu um Moção de Aplausos da Câmara e uma Homenagem do comando do 6 Batalhão da P.M, o que para ele, ” faz aumentar ainda mais nosso compromisso com as forças de segurança e com Cruzeiro do Sul, onde estarei cada vez mais presente”, citou Rocha que monta um gabinete da vice governadoria em Cruzeiro do Sul, onde ficará uma semana por mês. ” O governador tem imenso carinho por essa região, que terá nossa total atenção”.

O deputado cruzeirense Luís Gonzaga parabenizou a Polícia Militar acreana ” que é a mais honesta do Brasil nesses seus 103 anos de atuação e a PM aqui de Cruzeiro do Sul está sob o comando de excelência do Major Evandro Barbosa”‘ concluiu.