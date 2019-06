“Os políticos fracassaram”!

A senadora Kátia Abreu (PDT/GO), que foi vice de Ciro Gomes na última eleição presidencial, disse numa entrevista à jornalista Andreia Sadi, da Globo News, que os políticos brasileiros (de todos os partidos) fracassaram.

Segundo ela, tudo vai muito mal: Principalmente segurança, educação, saúde e a economia com mais de 27 milhões de brasileiros desempregados e outro tanto abaixo da linha de miséria. A culpa é de todos, mas principalmente da política por que “sem política não há salvação”, querendo dizer que a solução dos problemas da nação vem da política. Ela se referia ao Congresso Nacional, senadores e deputados federais. O mais grave é que o Congresso continua falhando.

O Supremo Tribunal Federal (STF) acaba de criar a mais nova lei. A que considera crime de racismo a homofobia. (Ainda bem que existe o Supremo!) No texto da decisão dos ministros está frisado: “até que o Congresso resolva criar uma nova lei que puna os crimes de homofobia”. Mais uma vez o STF legisla no vácuo de um Congresso omisso, ocioso, perdulário. Tem sido assim por vários anos.

A legislação eleitoral é recheada de resoluções do STF porque o Congresso não tem a competência de mudar o sistema eleitoral-partidário do presidencialismo de coalisão que só favorece a corrupção. As deliberações dos ministros do Supremo não deixam senadores e deputados federais envergonhados, não? Sei que muitos eleitores sentem o constrangimento, a vergonha.

Dois presidentes sofreram impeachment, um está preso. Outro, o Michel Temer, acaba de sair da cadeia. Senadores, deputados federais, ministros de Estado, empresários, líderes de partidos na Câmara, no Senado e dirigentes partidários foram processados enrolados no mensalão, no Petrolão e em dezenas de operações da Polícia Federal porque o sistema político-eleitoral apodreceu.

Aécio Neves, José Serra, Zé Dirceu, Cabral, Pezão, Eduardo Cunha, Henrique Alves, Geddel Vieira e, o mais emblemático, o ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Isto sem falar nos governadores, deputados estaduais, secretários, centenas de prefeitos e vereadores, afastados, processados e presos diariamente. A Kátia Abreu tem toda razão: os políticos falharam. Mas ela disse que tem esperança. Talvez a esperança na Caixa de Pandora não seja um bem, mas um mal como os demais flagelos. Se os políticos fracassaram, como nação fracassamos todos!

. Abro o espaço da coluna para reforçar a preocupação do presidente de Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador Rodrigo Forneck (PT), com a campanha de vacinação da gripe H1N1 e mais dois subtipos.

. Ele propôs a Mesa Diretora da Câmara que faça também a sua parte desenvolvendo uma campanha com recursos da mídia do próprio Legislativo.

. A inquietação de Forneck deve ser levada a sério porque pessoas já morreram.

. As crianças devem ser vacinadas.

. Quem ama, cuida!

. Os vereadores Lene Petecão (PSD), N. Lima (PSL) e Marcos Luz (MDB) largaram o pau na Segurança Pública do Estado.

. Os três são parlamentares de oposição ao PT, mas ninguém é de ferro.

. Como diz a dona Joana lavadeira:

. “Ninguém é de ferro, fíe, além do mais ano que vem tem eleição”.

. Cinco vereadores de Rio Branco querem migrar para o PSB, estão sem legenda em seus partidos de origem.

. Vai ser a chapa da morte!

. Faz dois, ficam três de fora a exemplo do que aconteceu na disputa de deputado estadual na eleição passada.

. Por isso essa briga toda no Tribunal Regional Eleitoral.

. Se juntam na maior alegria para formar uma chapa, depois vão brigar por mandatos na Justiça.

. Ainda bem!

. Já pensou se fosse na bala!

. Deusulivre!

. Que fique bem claro:

. Apoio a Lava Jato, mas não aceito como cidadão comum, mortal os excessos cometidos pela Operação.

. “A injustiça que se faz a um, é uma ameaça que se faz a todos”.

. Do barão de Montesquieu, um velho amigo do ex-deputado João Correia.

. O problema é o cara que acha que é o próprio Estado, que está acima das leis!

. Já pensou: “Eu sou o Estado”!

. Coisa do rei da França, o Luís XIV, um déspota!

. Xô, satanás!

. Dias de verão!

. Saudade da adolescência, quando Rio Branco tinha 70 mil habitantes e havia um pequeno manancial de águas onde é a Caixa Econômica/Igreja Universal, no Bosque!

. “Nada é permanente a não ser a mudança”.

. Bom dia!