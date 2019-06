Curso de mídias sociais promove interação entre índios Puyanawa e jovens extrativistas

Índios Puyanawa, Mâncio Lima, atualizaram conhecimentos sobre uso de mídias sociais e aproveitamento da mandioca e plantas alimentícias não convencionais (conhecidas como PANCs), durante oficinas de comunicação comunitária e de incentivo à alimentação saudável realizadas na primeira semana de junho.

A oficina de comunicação buscou capacitar jovens indígenas para o uso de mídias digitais, como o Facebook, com o intuito de registrar e divulgar as atividades, as belezas, eventos, artesanato, costumes e práticas tradicionais em geral realizadas nas aldeias.

Participaram da oficina de comunicação comunitária 30 estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ixubay Rabui Puyanawa. Realizada nos dias 4 e 5 de junho, a atividade possibilitou a troca de conhecimentos sobre produção de textos informativos, fotografia e uso do Facebook por meio do celular com jovens ativistas da comunicação popular, moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Nascentes Geraizeiras, Unidade de Conservação localizada no município Pardo de Minas (MG), no Alto do Rio Pardo (MG).

Desde 2017 a Embrapa executa ações de pesquisa, transferência de tecnologias e comunicação na Terra Indígena Puyanawa, com apoio da Fundação Nacional do Indio (Funai), para fortalecimento da agricultura, fruticultura e da cultura desse povo. Entre os enfoques dos estudos está o levantamento e identificação de PANC, trabalho que conta com a parceria da Universidade Federal do Acre (Ufac) e já revelou a existência de mais de 80 espécies.