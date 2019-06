Circuito SENAI Indústria e Sociedade revitaliza creche em Rio Branco

A creche Irmãos Mi e Bino, localizada no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, e que atende 152 crianças em período integral, passou por uma verdadeira transformação nos últimos dois meses. O espaço recebeu uma bela pintura, teve mesas e cadeiras recuperadas, ganhou novos móveis, reparos hidráulicos e na rede elétrica, horta, acessibilidade, intervenções de organização e humanização dos ambientes, entre outras melhorias.

“Caiu do céu esse projeto”, celebra a diretora da creche, Juarina Ribeiro de Lima Guarize. Ela se refere ao Circuito SENAI Indústria e Sociedade (SIS), um projeto que, envolvendo alunos e professores de diferentes cursos do Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis Carlos Takashi Sasai, realizou as diversas melhorias na unidade entre maio e junho deste ano.

Na tarde da última quinta-feira, 13, durante o ato que marcou a conclusão do projeto na creche, a diretora relatou que, além da transformação em todos os ambientes, o trabalho em conjunto conseguiu solucionar um problema na cisterna que se estendia por vários anos e resultava na falta de água. “Dependíamos quase todo dia de caminhão pipa para o abastecimento. Agora temos água em abundância”, comemorou Juarina.

Demonstrando enorme gratidão à equipe do SENAI, a diretora revelou que a iniciativa contou, ainda, com o apoio da comunidade que reside no entorno e também de mães das crianças atendidas pela creche. “O SENAI trouxe um curso de pintura para creche e até eu participei, juntamente com outras pessoas do bairro. Algumas mães nos ajudaram até na limpeza da cisterna. Foi um belíssimo trabalho e nossa creche realmente linda”, frisou.

E o entusiasmo não ficou restrito à equipe da creche. Alunos e professores do SENAI externaram grande alegria por participar do projeto. Luan Farias, de 17 anos, estudante do curso de projeto de fabricação de móveis, falou sobre o trabalho. “Foi muito bom fazer parte da ação. Quando chegamos, vimos que a situação estava bem precária e, com a mobilização da equipe, conseguimos melhorar muitas coisas. Ajudei consertando bancos, mesas e cadeiras, portas e a cerca, além da parte da pintura. Deu para colocar em prática alguns ensinamentos do curso”, comentou o jovem.

Para o professor Claudemir de Souza Rosas, da área de construção civil do SENAI, é gratificante ver o resultado do projeto. Ele conta que, para solucionar o problema da cisterna, foi solicitado somente uma saca de cimento e rejunte. “Fizemos o revestimento argamassado na área externa e na parte interna rejuntamos as placas cerâmicas. Agora já tem água normal na creche”, detalhou.

Além do trabalho dos docentes, discentes e de outros membros do Instituto SENAI de Tecnologia, a inciativa contou com o apoio de indústrias e fornecedores de produtos. Colaboraram os Supermercados Araújo, Sindicato da Indústria de Móveis do Acre (Sindmóveis), Hidropônicos Buriti, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), Bezerrão Material de Construção, Mega Tintas, Amazon Tintas, Suvinil Representação Acre, Papelaria Realeza, Marcenaria Nascibel e Marcenaria Janel.

“O sentimento de ajudar a comunidade e as crianças é o melhor possível. Vimos que é uma área carente e a Mega Tintas, juntamente com outros parceiros e o SENAI, entrou com força total. A creche ficou maravilhosa. Se todos os empresários ajudassem um pouco, teríamos uma cidade melhor, com unidades de ensino com excelente estrutura como essa da creche a partir de agora”, declarou o empresário Will Uchoa, proprietário da Mega Tintas, que esteve presente no ato de encerramento do projeto.

O diretor-regional do SENAI, César Dotto, elogiou o trabalho realizado por todos os membros da equipe. “De fato, quando a iniciativa é feita com o comprometimento e empenho de todos, o resultado é fantástico. Ficamos muito felizes com o esforço da equipe do SENAI, agradecemos os parceiros e desejamos que a comunidade aproveite bastante essa nova creche”, assinalou Dotto.

O projeto desenvolvimento na creche Irmãos Mi e Bino será inscrito para concorrer com iniciativas de departamentos regionais do SENAI de todo o país no Circuito SENAI Indústria e Sociedade.