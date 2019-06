Carnavale 2019 espera receber 40 mil pessoas em Brasileia

A organização do tradicional Carnavale, maior festa de carnaval fora de época no Estado, está ainda mais otimista este ano. Durante coletiva realizada na manhã de ontem, dia 13, a prefeita do município, Fernanda Hassem, juntamente a comissão organizadora do Carnavale 2019, afirmaram que esperam receber mais de 40 mil pessoas nos três dias de festa.

O maior evento realizado na regional do Alto Acre terá como atração principal a banda baiana Chiclete com Banana, além de Álamo Kário, bandas locais e outras atrações previstas. A festa vai ocorrer nos dias 5, 6 e 7 de julho.

Uma vasta programação cívica também será realizada na semana antes do Carnavale, pelos 109 anos de emancipação política de Brasiléia, celebrado no dia 3 de julho.

Devido ao grande número de turistas na fronteira, de cidades do Acre e países vizinhos do Peru e Bolívia, a Segurança será reforçada com policiais militares, civis e agentes de trânsito.

A prefeita destacou: “teremos uma vasta programação e esperamos realizar uma grande festa”, disse Hassem.