Balsa que faz travessia entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul está parada

A Diocese de Rio Branco e Família Franciscana do Acre, em celebração ao Centenário da presença da Igreja Católica na Região do Acre e Purus (1920 – 2020), com a chegada das primeiras missionários Servos de Maria, realizará a Romaria “Rumo ao Centenário” ao Santuário de São Francisco de Assis, em Brasileia, neste sábado, 15, a partir das 10 horas.

A Romaria “Rumo ao Centenário”, que reunirá fieis das várias paróquias da Diocese de Rio Branco, contará com a presença da relíquia de São Francisco de Assis (1182-1226) e terá como tema: “Como Igreja de Rio Branco, caminhamos com São Francisco para uma Ecologia Integral”. A peregrinação da relíquia (parte do corpo do santo) ocorre em comemoração ao jubileu dos 800 anos da Ordem Franciscana Secular (conhecida como Terceira Ordem Franciscana) que ocorrerá em 2021.

As paróquias estão se organizando com seus romeiros para participarem de forma festiva do momento. Para participar, basta procurar suas paróquias de origem, ou ainda, se organizarem em pequenos grupos e carros particulares.

As relíquias de São Francisco

A relíquia de São Francisco de Assis (um oratório contendo uma imagem do santo e um relicário contendo um fragmento de osso do fêmur de Francisco, vindo de Assis – Itália) chegou ao Acre no dia 27 de maio e logo seguiu para a Diocese de Cruzeiro do Sul onde permanece até o dia 03 de junho. De 03 a 16 de junho, a relíquia de São Francisco ficará na Diocese de Rio Branco, onde serão desenvolvidas inúmeras atividades a cargo da Ordem Franciscana Secular e Família Franciscana do Acre. O ponto alto da programação é a Romaria “Rumo ao Centenário”, dia 15 de junho, em Brasileia, no Santuário ao santo dedicado.

Confira a programação da Romaria “Rumo ao Centenário”:

06h00 – Saída das Caravanas do Estacionamento do Estádio Arena da Floresta

10h00 – Chegada em Brasiléia – Pátio da Antiga Usina de Asfalto

10h30 – Romaria “Rumo ao Centenário” ao Santuário de São Francisco de Assis – (700mts)

11h00 – Celebração da Santa Missa com Bispo Dom Joaquin e padres da Diocese

12h30min – Almoço

14h30min – Retorno das Caravanas às Paróquias