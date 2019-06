Abertas inscrições para leilão de motocicletas no município de Mâncio Lima

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou nessa quinta-feira, 13, no Diário Oficial do Estado (DOE), edital que abre inscrições para o segundo leilão de veículos do ano, que será realizado no município de Mâncio Lima, no Vale do Juruá. O leilão vai ocorrer no próximo dia 28 de junho, no Teatro Municipal Márcia Alencar, situado na Avenida Japiim, Bairro Cobal, a partir das 9 horas.

Serão leiloadas 35 motocicletas, segundo o órgão, todas aptas a circulação. Os valores iniciais variam de R$ 700,00 a R$ 1.400,00. As inscrições começaram ontem, 13, e seguem até o dia 26 de junho.

Inscrições

Para participar, o interessado deve realizar um cadastro, que pode ser feito no site da leiloeira oficial ou pessoalmente, na 9ª Circunscrição Regional de Trânsito (9ª Ciretran), situada na Rua Francisca Alves Ferreira, 640 – Centro, no horário de 8h às 12h e das 14h às 16h.

O interessado também precisa visitar os lotes que serão leiloados, a fim de verificar a situação dos veículos. As motocicletas ficarão expostas no Pátio da 9ª Ciretran do dia 19 ao 21 e de 24 a 26 de junho, conforme o horário de funcionamento.