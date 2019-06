Uma embiricica de candidatos!

A pesquisa da TV Gazeta sobre os possíveis candidatos a prefeito de Rio Branco em 2020 causou frisson nos meios políticos. Já se prevê uma embiricica de aspirantes concorrentes ao cargo de prefeito disputando votos praticamente aos tapas nas ruas. Como era de esperar os que apareceram muito bem, no caso, Minoru Kinpara e Mara Rocha, comemoraram. Entretanto, o que mais chamou a atenção foi o pífio desempenho da prefeita Socorro Neri (PSB).

Seus aliados dizem que a pesquisa foi feita antes do lançamento da operação tapa buracos na cidade o que pode ter contribuído para o fracasso. Pode ser que sim, mas é bem provável que não. Há, também, os que criticam a pesquisa porque não incluiu nomes como o Pedro Longo, Tião Bocalom, Marcus Alexandre e Jorge Viana.

Na Casa do Povo, onde a pesquisa teve eco, alguns parlamentares avaliam que será a eleição mais concorrida da história de Rio Branco. Isto porque no campo da “esquerda” o PT e o PCdoB dão sinais claros de que devem lançar candidatos próprios no 1º turno. Com isso, a prefeita Socorro Neri disputaria sem esses aliados em uma chapa puramente socialista. A sua performance negativa na pesquisa fez ganhar corpo entre seus aliados petistas e comunistas o desejo de candidatura própria, mas falar publicamente é eticamente condenável (no momento). É o mesmo que brigar por herança com a pessoa ainda viva.

Leitor atento, que acompanha o desenrolar da política na nossa cidade, fez a seguinte pergunta via rádio web ac24horas: “É possível que a mesma coligação que elegeu o governador Gladson Cameli (Progressista) tenha um único candidato a prefeito em 2020? Sinceramente não saberia responder, mas arriscaria um palpite: não! Talvez em um eventual 2º turno.

MDB, PSDB, Progressista, DEM e PSD travam uma guerra dentro do governo por espaços que vai desaguar nas eleições do ano que vem. Isto, sem falar em partidos menores como PDT, PRB, P-SOL, PV, Podemos, PHS, DC e o Solidariedade que necessariamente terão candidatos a prefeito. É questão de sobrevivência política. É bem previsível que haverá mesmo uma embiricica de candidatos a prefeito ano que vem. O eleitor prepare a paciência, em alguns casos, o estômago!

. Ao tomar conhecimento da nomeação do filho para outra função de maior nível dentro do Depasa, o senador Márcio Bittar (MDB) ficou irado.

. Mandou reverter a situação imediatamente!

. Alguém precisa informar aos responsáveis que as nomeações são combinadas com os agentes políticos.

. A palavra final é do governador Gladson Cameli, é claro!

. O vice-governador major Rocha (PSDB) solucionou o problema.

. O líder do governo comentou, deputado Luiz Tchê, comentou que, à princípio, o seu partido terá candidatura própria a prefeito, mas não descartaria uma coligação majoritária com o PSDB.

. O vereador N. Lima (PSL) disse que está reunindo provas para pedir até (se for preciso) o impeachment da prefeita Socorro Neri (PSB).

. Segundo ele, a justificativa é a não devida aplicação correta da operação verão.

. Seu colega de oposição, vereador Emerson Jarude (sem partido) quer denunciar a prefeita por crime de responsabilidade por não ter dado explicações sobre suposta fraude no desconto de 20% do IPTU.

. O PT deve estar comemorando o lançamento da pré-candidatura ao Senado da deputada federal Jessica Sales (MDB).

. O ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, anunciou com muito estardalhaço sua saída do PT, porém até agora não se desfiliou.

. Consta que poderá ser candidato a prefeito novamente pelo partido do Cesário Braga.

. A Executiva do PT também trabalha com a real possibilidade da ex-deputada Leila Galvão disputar a prefeitura de Epitaciolândia.

. Até agora Leila não disse que sim, nem que não!

. Quem liga é o deputado Roberto Duarte (MDB) lembrando que nunca foi de esquerda e sempre, mas direita liberal.

. Mantém sua linha de atuação independente na Assembleia Legislativa como fez na Câmara Municipal.

. Quando necessário e bom para a população votava com Marcus Alexandre, mas não esquivava de criticar duramente quando a coisa não andava.

. A exemplo do que faz o vereador Emerson Jarude no Poder Legislativo Municipal.

. Sobre a pesquisa para prefeito da TV Gazeta, disse que se sente bem avaliado mas acredita que os frutos de seu trabalho e contato com o povo o colocam em uma situação bem melhor.

