Últimas vítimas de explosão seguem de Cruzeiro do Sul para Brasília

As últimas três vítimas da explosão do barco em Cruzeiro do Sul, que estão no Hospital do Juruá, serão levados agora a tarde para um hospital especializado em queimados, em Brasília.

São três homens adultos que foram estabilizados pela equipe médica local e estão em condições de seguir viagem para a capital federal.

O diretor clínico do Hospital do Juruá, Marlon Holanda, afirma que mais de cinquenta pessoas, incluindo médicos e outros profissionais, atuaram no socorro às vítimas da explosão do barco no desde o dia 7 de junho. “Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance aqui. Agradecemos pelo grande empenho de todos”.

Dezoito pessoas deram entrada no Hospital do Juruá no início da noite do último dia 7 de junho, logo depois da explosão do barco no Rio Juruá. já no dia 8, Iohana Santos, de 8 meses, foi a primeira a ser levada para Rio Branco. Ao longo da semana, várias remoções foram feitas para a capital acreana e de lá para outros estados onde há oferta de tratamento específico para queimados.