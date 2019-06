Rio Branco pode perder 53 profissionais do programa Mais Médicos

Tendo em vista as novas regras do governo federal para com o programa Mais Médicos, os profissionais que já possuem contrato com as cidades com mais de 300 mil habitantes correm o risco de não ter o contrato renovado. Em Rio Branco, cerca de 53 médicos se encontram nesta condição.

Segundo o secretário municipal de saúde, Otoniel Almeida, o falta dos profissionais contratados pelo programa pode resultar em menos 40 mil consultas realizadas na capital.

Ocorre que o governo, por meio do Ministério da Saúde, decidiu não renovar tais contratos por medida de contenção de gastos. Agora, a secretaria tenta intermediar com o governo federal uma revisão da determinação, na tentativa de liberar edital para contratação de médicos nas capitais e em cidades com mais de 300 mil habitantes.

Dos 53 profissionais que estão em Rio Branco, 10 encerram o contrato em dezembro deste ano e os demais até a metade do ano de 2020. Com menos médicos atendendo, a saúde pública do Estado pode piorar ainda mais.